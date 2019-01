Vijf jaar en tbs geëist voor moordpoging op ex in Emmen

“Ik heb haar neergestoken. Dit is wat ze heeft verdiend. Ze heeft me gek gemaakt.” Dat zei de 51-jarige Emmenaar die wordt verdacht van poging tot moord op zijn ex-vriendin toen hij in november 2017 werd aangehouden. “Dat ze niet is overleden, is niet aan hem te danken”, zei de officier van justitie.

De officier eiste vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de man. Ook wil de aanklager dat de Emmenaar ruim 30.000 euro schadevergoeding betaalt aan zijn ex. Ze heeft volgens hem een horrorsituatie doorstaan. "Het scheelde een paar millimeter of ze was overleden.”De vrouw belde op de avond van 24 november in paniek 112, omdat haar ex-vriend probeerde haar huis in de wijk Bargeres binnen te komen. De vrouw vluchtte doodsbang naar de slaapkamer, terwijl de Emmenaar een raam insloeg en naar binnen kwam. Hij schreeuwde dat hij haar ging vermoorden en drong met een mes in zijn hand haar slaapkamer binnen.De man had cocaïne en bier op, maar ook 42 valiumpillen geslikt. Hij kon er niet mee omgaan dat de Emmense een week eerder hun relatie had beëindigd. Hij stak de vrouw meerdere keren, waaronder twee keer in de borst. De 112-centralist hoorde de vrouw via de telefoon gillen. Daarna pakte de man de telefoon en vertelde hij dat hij haar had neergestoken. “Maar ik wil dat jullie haar redden, ja. Snel komen. Ze krijgt geen adem meer!”, riep de man.Het slachtoffer was geraakt in haar longen en hart. Zwaargewond belandde ze in het ziekenhuis in Groningen. Haar advocaat vertelde dat ze heeft moeten verhuizen, omdat ze het trauma niet kan verwerken in het huis waar het is gebeurd.Hoewel de Emmenaar eerst heeft bekend en in de politieauto na de poging tot moord zei dat zijn ex het verdiend had, heeft hij sindsdien zijn verklaring aangepast. Hij ontkent nu dat hij heeft gestoken, maar zegt dat hij bovenop zijn ex gevallen is terwijl zij het mes vast had. Volgens hem is het mes daardoor in haar lichaam beland. Hij beweerde in de rechtszaal dat de band waarop het 112-gesprek is opgenomen en de uitwerking ervan op papier zijn gemanipuleerd.De man heeft een strafblad van negentien pagina’s. Hij is eerder veroordeeld voor onder meer een poging tot doodslag op een andere ex-vriendin. Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum blijkt dat de man psychopaat is en lijdt aan meerdere stoornissen. Zelf vindt hij van niet en weigert hij behandeling. Tbs met dwangverpleging is volgens de officier daarom de enige optie die overblijft.Vanwege zijn stoornissen is de man verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Volgens de onderzoekers is de kans dat hij zonder behandeling in herhaling valt heel groot.De uitspraak is op 12 februari.