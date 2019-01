Deel dit artikel:













Aa en Hunze: windboeren en omwonenden samen in adviesraad Windmolens in Duitsland (foto: archief RTV Drenthe)

De gemeente Aa en Hunze probeert windboeren en omwonenden van de geplande windmolens met elkaar om tafel te krijgen. In de OmgevingsAdviesRaad (OAR) kunnen beide partijen, onder begeleiding van een onafhankelijke voorzitter, zaken met elkaar bespreken.

Geschreven door Jeroen Willems

"Denk bijvoorbeeld aan het bouwverkeer voor de windmolens. Waar moet dat straks langs? Zoiets zou je heel goed in dit nieuwe overlegorgaan kunnen regelen", aldus wethouder Co Lambert van Aa en Hunze.



In een later stadium is het de bedoeling dat de OAR ook een gebiedsfonds gaat beheren. "Uit die pot kunnen zaken worden geregeld voor algemeen nut, maar ook bijvoorbeeld compensatiegelden worden uitbetaald."



Nog niet in Borger-Odoorn en Stadskanaal

Omgevingsraden worden wel vaker opgericht bij grote infrastructurele projecten. De gemeente Aa en Hunze is de eerste die dat doet in verband met de windmolens die in de Veenkoloniën worden gebouwd. "Wij lopen iets voorop, maar het zou me niet verbazen als ook de gemeentes Borger-Odoorn en Stadskanaal op termijn een omgevingsraad instellen", aldus Lambert.



Eerder probeerde commissaris van de Koning Jetta Klijnsma de voor- en tegenstanders van de windmolens in de Veenkoloniën om tafel te krijgen, maar dit is toch wat anders zegt wethouder Co Lambert. "Dit is toch een soort van officieel orgaan waar je echt zaken kunt regelen met elkaar."



De OmgevingsAdviesRaad gaat bestaan uit een vertegenwoordiging van platform WindNEE, de verschillende dorpsbelangenverenigingen en leden van een nog op te richten Bewonersplatform. De vertegenwoordiging in de OAR wordt ondersteund met een adviseur van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW)



Emotie zit hoog

De Nationaal Coördinator Terrorisme uitte vorig jaar zijn zorgen over mogelijk extremisme onder windmolen-actievoerders. Ook Lambert weet dat het nog een lastig project wordt om de verschillende groepen met elkaar om tafel te krijgen. "Soms als ik met iemand zit te praten kan dat heel lang goed gaan en dan ontploft diegene alsnog. De emotie zit bij veel mensen nog hoog."



Binnenkort worden door de gemeente bewonersbijeenkomsten georganiseerd waar mensen zich kunnen opgeven voor het bewonersplatform. Wethouder Lambert hoopt dat de OAR binnen twee maanden een feit is.