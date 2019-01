Defensieminister: Er komt een meldpunt voor zieke militairen

Er komt een meldpunt bij Defensie waar militairen en ex-militairen met gezondheidsklachten terecht kunnen. Het gaat dan niet alleen om gezondheidsschade door burnpits. "Als mensen denken dat ze ziek zijn geworden door het werk bij Defensie, meld het bij ons."

Die oproep deed minister Ank Bijleveld van Defensie vanmiddag in de Tweede Kamer, op vragen van de SP tijdens het vragenuurtje. Kamerlid Sadet Karabulut vindt dat de minister eerdere klachten de afgelopen jaren willens en weten heeft genegeerd. Ook andere partijen vielen de Defensieminister aan op het niet serieus oppakken van ziekmeldingen.Kamerlid Sadet Karabulut vindt het niet te begrijpen, dat "keer op keer, jaar in jaar uit, maand in maand uit, week in week uit meldingen zijn gedaan door militairen over ziekte door werk bij Defensie en seksuele intimidatie, en dat het verder niet serieus wordt opgepakt."Volgens Karabulut wordt inmiddels gesproken van 'een zieke cultuur bij Defensie'. "We hebben ook al chroom-6 gehad, waar ook jaren van ontkenning aan vooraf ging." Ook DENK rept van een 'doofpotcultuur waar zaken weggemoffeld worden'.Defensieminister Bijleveld bestrijdt dat. "Als werkgever is het mijn dure plicht om militairen op missie zo gezond en veilig mogelijk te laten werken. Als mensen ziek zijn, is dat heel erg, ongeacht waardoor het komt, en ongeacht of ze nu nog actief in dienst zijn of veteraan." Bijleveld vindt dat zieke militairen zich nu vooral moeten melden. "Want tot nu toe zijn er vier bij ons binnen gekomen."Ze raadt iedereen in elk geval aan naar de dokter te gaan als er gezondheidsklachten zijn. "Elke militair kan terecht bij de militaire arts, meld daar je klacht, of ga naar het veteranenloket." Op basis van de meldingen wil Bijleveld een breder onderzoek laten instellen, om de relatie tussen de gezondheidsklachten en de burnpits vast te stellen.Volgens haar zijn er tijdens de internationale missies in Afghanistan, en ook in Irak, metingen van gevaarlijke stoffen verricht, ook door de Amerikaanse en Britse troepen die er gelegerd waren. "Die zullen we naast elkaar leggen", zegt ze, maar een termijn kan ze nog niet aangeven.Volgens Bijleveld zijn eerdere meldingen over gezondheidsklachten niet genegeerd. "Sommige commandanten lieten wel registratieformulieren invullen, waarin beschreven werd dat werknemers op missie met bepaalde stoffen in aanraking zijn geweest. Dat is niet iets, waarop dan meteen actie verwacht wordt van Defensie. Het is preventief, die registratie, voor als er later iets is. En het is niet hetzelfde als het melden van gezondheidsklachten."SP-Kamerlid Karabulut vindt niet dat de minister daarmee weg kan komen, richting de zieke militairen. "Als militairen dus een registratieformulier tonen, zegt u 'dat is geen officiële melding'. Hoe zullen die veteranen zich nu voelen, hoe kan het dat zij keer op keer niet zijn gehoord, ze voelen zich onveilig. Erkent de minister dat hier ernstig iets is misgegaan. En het laatste woord is hier ook nog niet over gezegd," aldus Karabulut.De SP wil dat Defensie in gesprek gaat met de groep zieke militairen die zich gemeld hebben bij jurist Ferre van de Nadort in Beilen en alle juridische kosten vergoedt. D66 zou het liefst willen dat Defensie een brief stuurt aan alle militairen die op missie zijn geweest in Irak, Afghanistan, en Mali en daar mogelijk ook met burnpits in aanraking zijn geweest. "We moeten inventariseren of er toch niet meer mensen zijn, die niet nu, maar mogelijk later toch ziek zullen worden", aldus D66. Een idee waar ook naar gekeken wordt.De minister wil eerst praten met de groep militairen met gezondheidsklachten. Ze is bereid contact te zoeken met jurist Ferre van de Nadort uit Beilen, die al een meldpunt instelde. Daar meldden zich zo'n vierhonderd militairen die op missie maandenlang met brandende afvalhopen te maken hadden, 122 ervan zijn ziek.Defensie gaat ondertussen ook aan de slag met verder onderzoek naar de relatie tussen de ziekmeldingen en de burnpits. Want volgens Bijleveld is nog niet officieel vastgesteld dat de giftige stoffen de oorzaak zijn. "Dat gaan we in internationaal verband verder uitzoeken, want het waren internationale troepen. We gaan onze gegevens naast elkaar leggen."Volgens Bijleveld zal niks 'weggemoffeld worden'. "Alles zal op tafel komen, maar dan moeten de gezondheidsklachten wel bij ons gemeld worden." Bijleveld komt in een later stadium met een uitgebreidere brief naar de Tweede Kamer wat ze verder gaat doen, en op welke termijn er meer informatie komt.