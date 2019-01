Nog twee mannen aangehouden voor overval Chinees Hoogeveen

Het Openbaar Ministerie verdenkt drie mannen van het overvallen van Chinees restaurant Lotus in Hoogeveen.

Dat bleek vandaag tijdens de eerste openbare zitting in de zaak. De man die vandaag voor de rechter verscheen was de 30-jarige Alifu W. Hij staat terecht voor diefstal met geweld en het voorhanden hebben van een vuurwapen.De tweede verdachte is kort geleden opnieuw opgepakt: hij zat direct na de overval ook al korte tijd vast. Een derde verdachte zit voor het eerst achter de tralies voor de beroving in Hoogeveen.Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de mannen ook iets te maken hebben met een overal op een restaurant in Almere.De eigenaar van het restaurant kwam bij de overval om het leven, dat gebeurde op 18 oktober vorig jaar. Alifu W. lag gewond in een auto op de plaats van het misdrijf. De BMW waar de man in zat, was tegen een muurtje van een parkeergarage aan het Kaaplaantje gebotst.Encheng Wang, de restauranteigenaar, lag op straat naast de auto. Hij overleed korte tijd later. Aanleiding voor de gebeurtenissen was vermoedelijk een afspraak om Chinees geld om te ruilen voor euro's.Volgens het Openbaar Ministerie wilde de verdachte de euro's ophalen met valse overschrijvingsbewijzen. Met andere woorden: het geld was niet overgemaakt aan het slachtoffer. Het ging om een bedrag van 600.000 yuan, zo'n 78.000 euro.De vrouw van de eigenaar was vandaag bij de rechtszaak aanwezig, samen met haar advocaat. Mevrouw Wang huilde vrijwel de hele zitting, met haar hoofd rustend op een tafel.Louis de Leon, de advocaat van Alifu W., stelt dat zijn cliënt geen overvaller is. Het wapen dat in de auto lag, was volgens de raadsheer een gaspistool dat tijdens de gebeurtenissen niet gebruikt is.Op camerabeelden is volgens de advocaat te zien dat de kok en de eigenaar van het restaurant geld naar de auto brengen waarin de verdachte zit. "Hij neemt het in ontvangst. Dat is iets anders dan het geld afpakken. Er is geen sprake geweest van enige dwang tot afgifte van het bedrag", aldus De Leon.De Leon wil daarom dat zijn cliënt de rest van zijn zaak in vrijheid kan afwachten. "Het was geen overval", aldus de advocaat. Hij wil laten onderzoeken of zijn cliënt mogelijk buiten bewustzijn was op het moment dat de auto in beweging kwam en tegen het muurtje botste. Op dat moment hingen de kok en Encheng Wang aan het portier van de auto. De officier van justitie stelt dat de verdachte bewust is weggereden.Op 16 mei zou de zaak inhoudelijk behandeld kunnen worden door de rechtbank in Assen, maar voor die tijd moet nog een aantal onderzoeken worden afgerond.De rechtbank in Assen beslist morgenmiddag of Alifu W. weer op vrije voeten komt.