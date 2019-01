NS laat woensdag minder sprinters rijden vanwege winterweer

Er rijden morgen de hele dag minder sprinters tussen Assen en Groningen. Door de verwachte sneeuwval past de NS in heel Nederland de dienstregeling aan.

Met name in de Randstad heeft de NS flinke wijzigingen in de dienstregeling doorgevoerd. Op het grootste deel van de trajecten rijden minder treinen dan gebruikelijk. Sommige treinen rijden helemaal niet.Arriva, de andere treinvervoerder in Drenthe, past de dienstregeling niet van tevoren aan. Wel vraagt Arriva reizigers om de sociale media-kanalen goed in de gaten te houden, in verband met updates.In Drenthe krijgen we volgens weerman Roland van der Zwaag pas tegen het einde van de middag te maken met winters weer. "Vanaf een uur of drie begint het vanuit het zuiden van de provincie te sneeuwen en dat houdt tot 's nachts aan. Dan kan het ook glad worden. Ik verwacht dat er tussen de twee en de vier centimeter sneeuw zal vallen."