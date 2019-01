Deel dit artikel:













Testperiode met gratis diabetesscan in Emmen en Borger Een apparaat scant de opgebouwde versuikerde eiwitten (foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe) Een apparaat scant de opgebouwde versuikerde eiwitten (foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

Binnen een minuut weten of je een verhoogde kans hebt om diabetes te ontwikkelen. Dat kan vanaf nu met de Diabetes Risico Test. Apotheek de Vriendschap in Emmen, Borger en Ter Apel biedt de test aan.

Geschreven door Janet Oortwijn

De apotheek heeft de diabetestest samen met het Groningse bedrijf Diagnoptics ontwikkeld. "Wij zijn nu de enige apotheek die dit gerealiseerd heeft in Nederland", zegt Feroz Akbari, mede-eigenaar en apotheker. Voor de pilot, die nog een jaar duurt, hebben de partijen subsidie gekregen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).



Scan op huid

Een zogeheten AGE-scanner scant de opgebouwde versuikerde eiwitten in het lichaam door middel van UV-straling. De scanner wordt op de arm geplaatst en geeft binnen twaalf seconden een getal. In combinatie met de leeftijd en BMI van de geteste persoon, wordt een score toegekend. Die geeft aan in hoeverre er kans is op het ontwikkelen van diabetes type 2.



Akbari: "De impact van diabetes is groot in Nederland. We kennen 1,2 miljoen diabeten, en de schatting is dat dat in 2030 toegenomen is met dertig procent. Juist voor diabetes is het van belang dat het vroegtijdig opgespoord wordt. We hopen dat met deze screeningsmethode te kunnen realiseren."



Groep in beeld krijgen

Om te kunnen kijken of de test geschikt is om verder door te voeren in de praktijk, worden de resultaten verzameld en opgeslagen. Daarvoor heeft de apotheek minstens 1.100 mensen nodig die de test willen doen. Akbari roept daarnaast iedere volwassene op om zich te laten testen. "Dat kan gewoon gratis bij één van onze filialen."



De apotheek hoopt ook mensen die risico lopen door bijvoorbeeld overgewicht, maar geen gezondheidsklachten hebben, in beeld te krijgen. "Die groep kennen we nu niet."



De pilot duurt nog een jaar. Mocht het een succes zijn, dan wordt de Diabetes Risico Test wellicht landelijk uitgerold. Akbari is hoopvol. "We zien ook in de politiek dat er meer wordt ingezet op preventieve gezondheidszorg en ook de Nationale Zorgautoriteit is er volop mee bezig", aldus de apotheker.