Tulpenboer in Smilde moet bloemenautomaat verwijderen

De bloemenautomaat van het tulpenbedrijf van Jan en Yvonne Vos uit Smilde moet van de gemeente Midden-Drenthe worden verwijderd.

De familie Vos plaatste de automaat omdat veel mensen zijn bloemen meenamen zonder te betalen. De bloemen stonden buiten en klanten konden de betaling op basis van vertrouwen in de brievenbus doen.Vanmiddag klopten twee handhavers aan bij tulpenbedrijf Melanick, met de boodschap dat het bouwwerk niet op die plaats mag staan. Waarom dat niet mag, wisten de handhavers zelf ook niet. "Ze zeiden dat er klachten vanuit de buurt over waren gekomen, maar zelf moesten ze nog uitzoeken waarom het er niet mag staan", zegt Jan Vos.De bloemenhandelaar is er 'goed flauw van' dat de automaat weg moet. "In maart heeft iemand alle bloemen die er lagen gestolen. We hebben naam en kenteken, maar de politie doet er niets aan. Nu verzin ik zelf wat en dan mag het ineens niet."Voorlopig laat Vos zijn tulpenautomaat staan, in ieder geval totdat hij van de gemeente heeft gehoord waarom de automaat weg moet. "Ik heb van tevoren nog uitgezocht of er regels voor waren. Maar de gemeente heeft er geen beleid voor en bovendien is het geen permanent bouwwerk. Desnoods zet ik er wel wielen onder", aldus Vos.De gemeente laat weten niet te willen vertellen waarom de automaat weg moet. "Dat laten we de ondernemer per brief weten en zeggen we niet in de media", aldus een woordvoerder.