Meppel wil niet meer meebetalen aan woningproject: architect en provincie boos

De circulaire huizen in Meppel zijn al bijna klaar (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel) Studenten van de Hanzehogeschool en het Alfacollege aan het werk bij N.I.C.E. (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel) Architect en mede-initiatiefnemer van N.I.C.E. Arnoud Olie is not amused (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

De vijftien circulaire huurwoningen in nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in Meppel zijn bijna klaar. Tijd voor een feestje, zou je zeggen. Niet voor B+O Architecten. Zij zitten ineens met 150.000 euro aan extra kosten, nu de gemeente Meppel ineens niet meer wil meebetalen.

"Daar val je stijl van achterover", reageert architect Arnoud Olie. "Al twee jaar werken we samen aan circulaire nieuwe woningbouw op initiatief van de provincie. In Meppel vonden we een locatie en de gemeente Meppel stapte ook in het plan. Uiteindelijk zegt de gemeente, nu het project bijna afgerond is, dat ze niet kan bijdragen."



De kosten van de woningen zouden door drie partijen worden gedragen: de provincie Drenthe, de gemeente Meppel en marktpartijen. Maar nu de gemeente zich op het laatste moment terugtrekt, zit de architect met een probleem. Olie vindt het niet kunnen dat de gemeente nu alsnog weigert mee te betalen. "Als je gezamenlijk afspreekt een feestje te bouwen, dan is het wel zo prettig dat je samen natijd de rekening betaalt."



Circulaire woningbouw

Circulaire woningbouw is een nieuwe vorm van bouwen. Elk materiaal is getoetst of het te hergebruiken is. Niet alleen de dakpannen en de stenen, maar ook de betonnen wanden bestaan hoofdzakelijk uit gerecycled materiaal. Wanneer de woningen na mogelijk dertig of veertig jaar worden gesloopt, kan het materiaal opnieuw worden gebruikt.



Aan het project in Meppel werken ook studenten uit Noord-Nederland mee, die zijn verenigd in het Noordelijk Innovatielab N.I.C.E. Het zijn studenten van de Hanzehoogeschool en het Alfa College die in Meppel allerlei kringloop-oplossingen bedenken, waaronder toepassingen voor de circulaire huizen. Hun creatieve denktank is juist Meppel gaan zitten vanwege het huizenproject.



Niet veroorloven

Wethouder van financiën Jaap van der Haar van de gemeente Meppel noemt het spijtig, maar zegt niet anders te kunnen. "Het was een lang traject. In die periode is duidelijk geworden wat voor financiële problemen we hebben bij de gemeente Meppel. We staan voor grote bezuinigingen. Daarom moeten we nu nee zeggen. We kunnen het ons niet veroorloven, ondanks dat we erg enthousiast zijn over het project."



Olie begrijpt niet dat de gemeente nu pas met die mededeling komt. "Het was veel fijner geweest als ze dit in juni hadden aangegeven, dan hadden we maatregelen kunnen treffen. Nu kunnen we nog maar heel weinig doen om te bezuinigen", zegt Olie.



Ook bij de provincie is het afhaken van de gemeente Meppel niet goed gevallen. Een boze gedeputeerde heeft contact gehad met de burgemeester en de wethouder, maar dat heeft de gemeente niet op andere gedachten gebracht.



Bedrijfsrisico

"Ik snap dat ze teleurgesteld zijn", zegt Van der Haar. "Maar ik heb altijd gezegd dat er eerst een collegebesluit moet komen over een voorstel dat we nog aan het uitwerken zijn. Als je dan voor het besluit begint met bouwen, dan neem je een bedrijfsrisico. Daar wordt B+O Architecten nu mee geconfronteerd."



Dat valt niet in goede aarde bij Olie. "We hebben het hier uitgebreid over gehad. We zouden met zijn drieën een investering doen. De wethouder zegt hiermee dat de ondernemers verantwoordelijk zijn voor de kosten. We moeten goed gaan nadenken hoe we hier mee omgaan, want in de gesprekken zit geen vooruitgang."