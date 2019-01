Deel dit artikel:













Raad Coevorden stelt besluit over gasloos zwembad uit Het kost veel geld om De Swaneburg gasloos te maken (Foto: Arcgief RTV Drenthe)

Het overdekte zwembad De Swaneburg in Coevorden kan voorlopig nog niet van het gas af. Een krappe meerderheid van BBC2014 en VVD in de gemeenteraad besloot vanavond het besluit over een gemeentelijke bijdrage en lening uit te stellen.

Geschreven door Steven Stegen

Fractievoorzitter Ferry Booij van BBC2014 maakte gelijk bij het begin van de vergadering duidelijk dat zijn partij, de grootste in de raad, het besluit wilde uitstellen.



Uitstel, maar geen afstel

“Het voorstel dat er nu ligt, geeft ons geen goed beeld van de technische en financiële haalbaarheid”, aldus Booij. Hij vindt dat er een gedegen haalbaarheidsonderzoek moet komen. “Wat er nu ligt is niet meer dan een kostenraming.”



De VVD schaarde zich achter het gevraagde uitstel. “Dit is niet het juiste moment. We willen ook uitstel, maar geen afstel”, zei Margriet Fissering. PvdA en CDA wilden juist wel over het voorstel praten, maar na een schorsing van een half uur hielden BBC2014 en VVD voet bij stuk.



Kostbare klus

Het gasloos maken van De Swaneburg is een kostbare klus. Het zwembad wil een half miljoen van de gemeente lenen. Het maakt daarnaast nog aanspraak op subsidies van 150.000 euro van de gemeente en 140.000 euro van de provincie, die al zijn toegekend.



Wethouder Joop Brink is teleurgesteld over het uitstellen van het besluit, maar is vol vertrouwen dat de raad uiteindelijk toch groen licht zal geven.