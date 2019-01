Potloodventende tbs’er vrijgesproken van aanranding in kliniek

Een 39-jarige tbs’er uit Hoeve Boschoord is vrijgesproken van aanranding van een medebewoonster. Wel is hij veroordeeld voor potloodventen. De rechtbank veroordeelde hem tot een boete van 250 euro en vier weken voorwaardelijke celstraf.

Twee weken geleden eiste de officier van justitie nog drie maanden celstraf voor het potloodventen en de aanranding. In december 2016 liet de tbs'er zijn geslachtsdeel zien aan een medewerkster van de kliniek in Boschoord. Zij deed aangifte en de man bekende zijn daad bij de politie.In oktober 2017 deed een medebewoonster aangifte nadat de man haar in een washok bij de billen had gepakt, zijn geslachtsdeel tegen haar aangedrukt had en had gezegd dat hij seks met haar wilde. De vrouw rende snel naar een begeleider.De rechtbank vindt dat er te weinig bewijs is dat het echt zo is gegaan. De man heeft het tijdens de rechtszaak twee weken geleden ontkend. Door de vrijspraak valt de straf een stuk lager uit.De man werd in 2002 veroordeeld tot tbs. Hij had onder meer een overval gepleegd.