Drentse melkveehouders extra beloond voor verduurzamen bedrijf Melkveehouders kunnen beloond worden voor verduurzaming (Foto: RTV Drenthe/Wiedse Veenstra)

De provincie Drenthe wil samen met FrieslandCampina en de Rabobank Drentse melkveehouders stimuleren om hun bedrijf duurzamer te maken. Voor boeren die dat doen, liggen financiële beloningen klaar.

Zo hopen de samenwerkende partijen de verduurzaming van de Drentse melkveesector te versnellen.



Hogere literprijs en rentekorting

Boeren die lid zijn van FrieslandCampina en voldoen aan de criteria van de door hen bedachte Biodiversiteitsmonitor, konden al financiële voordelen krijgen in de vorm van een verhoging van de literprijs die de zuivelcoöperatie voor hun melk betaalt.



Van de provincie kunnen melkveehouders maximaal 7.500 euro krijgen als beloning voor verduurzaming. De Rabobank wil boeren stimuleren door middel van een rentekorting van maximaal 0,5 procent per jaar op leningen. Voor dat laatste komen overigens maximaal vijftig boeren in aanmerking.



Gesloten kringloop

Doel van de samenwerking is dat er in 2025 zo veel mogelijk Drentse melkveebedrijven een zogeheten gesloten kringloop hebben. Dat wil zeggen dat stoffen en producten die uit een gebied verdwijnen, daar uiteindelijk ook weer terecht komen.



Volgens FrieslandCampina is Drenthe de eerste provincie in Nederland waarin op deze manier wordt samengewerkt.