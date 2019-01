Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sluiting basisschool Erm is een feit Openbare basisschool De Piramide in Erm gaat dicht (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

Het lot van openbare basisschool De Piramide in Erm is bezegeld. Na het huidige schooljaar gaat de school dicht. Voor de gemeenteraad van Coevorden was dat vanavond een hamerstuk: er was geen discussie meer over.

Geschreven door Steven Stegen

Voor het opheffen van een openbare basisschool is de instemming van de gemeenteraad nodig. Die maakte vorige week bij een commissievergadering al duidelijk geen toekomst meer te zien.



Kwaliteit onderwijs voorop

“Je kunt er van alles van vinden en er honderd vragen over stellen, maar het is helaas de realiteit. De raad kan niet anders”, vatte Henk Bouwers van Politieke Partij Coevorden (PPC) de gevoelens toen al samen.



CDA’er Sandra Katerberg toonde begrip voor de emoties die gepaard gaat met de sluiting. “Er komt toch een einde aan vier eeuwen onderwijs in Erm. Maar uiteindelijk moet het gaan om de kwaliteit van het onderwijs en daarom staan we achter het besluit.”



Kinderen naar Sleen?

De Piramide had op 1 oktober afgelopen jaar nog 28 leerlingen. Maar als de oudste leerlingen deze zomer de school verlaten zijn er nog maar 23 leerlingen over, waarmee de school onder de opheffingsnorm belandt. De overkoepelende onderwijsorganisatie Arcade ziet graag dat de leerlingen uit Erm straks naar De Akker in Sleen gaan.



Ouders van de leerlingen van De Piramide worden woensdagavond door de leerkrachten bijgepraat over de situatie. Het is niet voor alle ouders vanzelfsprekend dat hun kind naar De Akker gaat. Er zijn ouders die naar de mogelijkheden in de wijk Delftlanden in Emmen kijken. Anderen overwegen hun kinderen naar een christelijke school te brengen.