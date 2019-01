Akkoord kinderpardon lijkt goed nieuws voor familie Davayan en Nemr

Er is weer hoop voor de Armeense vluchtelingenfamilie Davayan uit Emmen en vele andere minderjarige asielzoekers en hun ouders, waaronder Nemr (9). De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over het kinderpardon.

Er komt een ruime regeling voor 'bestaande gevallen' van ouders met gewortelde kinderen die eigenlijk geen recht hebben op verblijf, meldt de NOS. Deze hele groep, bestaande uit 700 kinderen, zal opnieuw worden beoordeeld. De verwachting is dat zo'n negentig procent van hen mag blijven. Omdat de ouders dan ook niet meer kunnen worden uitgezet, zal het totaal uitkomen op 1300 kinderen en volwassenen.Op de lange termijn, als deze gevallen zijn behandeld, wordt de kinderpardonregeling afgeschaft. Dit is een wens van de VVD."Prijs de dag niet voor het avond is", reageert Tiddo Mendelts op het nieuws. Hij staat de familie Davayan bij. "Laat eerst de brief van de regering maar komen, waarin staat dat ze mogen blijven. Formeel is er nog niets geregeld." Toch is Mendelts, die vanavond contact heeft gehad met de familie, hoopvol. "Veertien dagen geleden was de kans op blijven nog nul procent, nu is dat negentig procent. Mooi nieuws dus." Volgens Mendelts is de familie zelf erg blij en hebben ze meer hoop dan steeds voor mogelijk gehouden.BNN-presentator Tim Hofman zette afgelopen maanden het kinderpardon op verschillende manieren op de Haagse agenda, onder meer met hulp van de 9-jarige Nemr uit Emmen. Samen boden zij 250.000 handtekeningen aan bij de Tweede Kamer voor verruiming van het kinderpardon. Hofman zegt blij te zijn met het akkoord, "maar ik geloof het eigenlijk pas als Nemr met een verblijfsvergunning in zijn handen staat."Nemr zelf bedankt heel Nederland in een filmpje op zijn Twitterpagina.