Leermomentje voor initiatiefnemers tweede zonnepark bij Pesse

Zowel de twee boeren die een vergunning willen hebben voor een zonnepark bij Pesse als de projectontwikkelaar GroenLeven hebben er niet aan gedacht te overleggen met de buren. Een leermoment zegt de woordvoerder van GroenLeven. Wethouder Eric Giethoorn tilt er niet zwaar aan. De gemeenteraad van Hoogeveen moet zich er nu een oordeel over vormen.

Hoogeveen heeft afgelopen najaar al een omgevingsvergunning verleend aan een eerste zonnepark bij de spoorlijn achter Pesse. Dat park heet officieel zonnepark Zwarte Water en wordt ontwikkeld door Powerfield. Nu komt daar een tweede zonnepark direct naast te liggen dat zonnepark Hendrik Reindersweg heet. GroenLeven maakt hier het plan. Samen gaat het om 57 hectare.De gemeenteraad van Hoogeveen kreeg gisteravond een toelichting op de plannen van GroenLeven die vragen op riep. Want is er tussen de twee ontwikkelaars wel sprake van afstemming van de plannen? Nee zei woordvoerder Michiel Mosterman van GroenLeven: "Misschien kan de gemeente daarin een verbindende rol spelen. Als concullega's praten we niet zo gemakkelijk met elkaar."Fractievoorzitter Peter Scheffers van D66 is vooral benieuwd naar het overleg met aanliggende grondeigenaar Het Drentse Landschap, want "die hebben een zienswijze ingediend die er niet om liegt." GroenLeven woordvoerder Mosterman kan daarop alleen zeggen dat er overleg in algemene zin was.Het gebrek aan overleg kaarten ook Hendri en Corine Pater aan. Ze hebben een aanhanger verhuurbedrijf direct naast de twee zonneparken. "We hadden gisteren pas voor het eerst een gesprek met GroenLeven. We hebben plannen kunnen inzien, maar niet mee kunnen denken. Wij zijn hier de gebeten hond, want we zijn de enige direct omwonenden."Wethouder Eric Giethoorn vindt dat van de noodzaak van overleg niet een te groot punt gemaakt moet worden. "Ja dat het anders is gelopen dan het zou moeten, dat is een constatering en ook een leermoment voor GroenLeven voor de volgende keer. Ook omdat ze meerder keren door ons daarop zijn gewezen. Maar de omwonende heeft wel een zienswijze kunnen inleveren. We moeten het niet teveel opblazen. Volgens mij gaat dat wel goed komen."Maar ook eigenaar Wolter Hulshof van Landgoed Het Zwarte Water is niet te spreken over de gang van zaken. "De meest direct betrokken buren worden zonder hun instemming geconfronteerd met dit plan." Hij sluit zijn bezwaar af met de opmerking dat de gemeente Hoogeveen de ingediende zienswijzen bagatelliseert.Overleg is wat betreft de familie Pater overigens alsnog wel mogelijk. Maar dan wil de familie wel dat de gemeente haar tegemoet komt voor haar plan het aanhangerbedrijf uit te breiden. En die voorwaarde vindt Hendri Pater niet zo vreemd: "Ik ben een geboren en getogen Pessenaar en als je de werkgelegenheid in Pesse wilt stimuleren, dan moet je de bedrijven niet uit het dorp weghalen. Maar er moet ook een stuk landschappelijke inpassing komen."