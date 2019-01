'Meldpunt moet onafhankelijk van Defensie zijn'

Jurist Ferre van de Nadort uit Beilen vindt dat het meldpunt voor slachtoffers van burnpits los moet komen te staan van Defensie. Minister Ank Bijleveld kondigde gisteren aan dat er een meldpunt komt bij Defensie waar militairen en ex-militairen met gezondheidsklachten terecht kunnen.

Burnpits zijn afvalhopen die in Afghanistan werden verbrand, terwijl het vuil eigenlijk in ovens had moeten worden verwerkt. Militairen vermoeden dat ze ziek zijn geworden, omdat ze aan rook en vuil zijn blootgesteld.Van de Nadort, die zelf een meldpunt voor slachtoffers van burnpits instelde waar zich 122 zieke militairen meldden, pleit voor een onafhankelijk meldpunt."Defensie heeft natuurlijk wel een trackrecord van meldpunten die niet goed zijn gelopen. De algehele tendens is dat ik merk dat de mensen die zich bij mij melden niet het vertrouwen hebben dat Defensie het oplost. De meeste mensen hebben al eerder bij Defensie aangeklopt en zijn toen met een kluitje in het riet gestuurd.""Het is verstandig dat de slachtoffers van burnpits los van Defensie de zaak regelen en dat er een onafhankelijk meldpunt komt, waar je ook onafhankelijk periodieke medische controles kunt regelen. Het moet niet via Defensie, daar hebben veel mensen geen vertrouwen in."Volgens Van de Nadort doet de de minister wel haar best om de zaak weer goed te krijgen bij Defensie, maar of dat op korte termijn lukt is de vraag. "Het terugwinnen van vertrouwen is een langdurig proces."Van de Nadort heeft vrijdag een gesprek met een delegatie van Defensie. Dat is naar aanleiding van eerdere contacten van de jurist met het ministerie over klachten over de veiligheid bij Defensie. Het is nog onduidelijk of de gezondheidsklachten over burnpits dan ook besproken worden.