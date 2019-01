Morgenvroeg tot drie centimeter sneeuw in Drenthe

Vanmorgen werden we nog niet wakker in een witte wereld, maar dat is morgen anders. Volgens weerman Roland van der Zwaag ligt er morgen een laagje sneeuw van één tot drie centimeter.

De eerste sneeuw valt vanmiddag. "Rond een uur of vier of vijf gaat het licht sneeuwen", verwacht Van der Zwaag. Die sneeuwval gaat in de avond en nacht door.Vanwege de sneeuw waarschuwt het KNMI met code geel voor gladheid. Die waarschuwing geldt tussen drie uur vanmiddag en negen uur morgenvroeg. Uit voorzorg zet de NS vandaag minder Sprinter-treinen in tussen Assen en Groningen . Vervoerder Arriva rijdt wel volgens de normale dienstregeling."Morgenochtend lijkt de sneeuwval nog iets te activeren. Dat betekent dat het dan gewoon doorsneeuwt. Als het een halve graad onder nul is, is het al genoeg om te blijven liggen. Ik verwacht dat er rond een uur of acht wel een laagje van één tot drie centimeter sneeuw ligt."De RTV Drenthe-weerman denkt dat de sneeuw wel even blijft liggen. Ook vrijdagochtend is er nog wat lichte sneeuwval. "Daarna loopt de temperatuur weer op naar zo'n drie tot vier graden. Dus ik denk dat het vrijdagmiddag weer gaat wegsmelten." En dan komt er weer een einde aan de witte wereld. Zaterdag verwacht Van der Zwaag nog wel wat natte sneeuw, maar heel veel zal dat niet voorstellen.