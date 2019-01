Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bandringa en Huizinga geselecteerd voor zaalvoetbalinterland Renee Huizinga nog in het shirt van KTP Nieuw Roden (foto: Anne Takens)

Zaalvoetbalsters Amber Bandringa en Renee Huizinga uit Assen zijn door bondscoach Marius Privee geselecteerd voor de oefeninterland in en tegen België.

Het Nederlands vrouwenzaalvoetbalteam speelt zondag 10 februari een oefeninterland in sporthal De Helix in het Belgische Maasmechelen. De wedstrijd begint om 17.30 uur.



Bandringa speelt voor KTP Nieuw Roden, terwijl Huizinga vorig jaar de overstap maakte van KTP Nieuw Roden naar Viaxes Amarelle FSF in Spanje. Nancy Loth (eveneens KTP Nieuw Roden) is een van de spelers op de stand-bylijst.



Oranje trof de Belgische vrouwen een half jaar geleden voor het laatst. Op het EK-kwalificatietoernooi in Noord-Ierland bleef de strijd onbeslist: 3-3. Zowel België als Nederland raakte daar niet door de voorronde.