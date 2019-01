Deel dit artikel:













Pand 17 in Assen is failliet Pand 17 in Assen bestaat sinds 1981 (foto: Google Streetview)

Sport- en uitgaanscentrum Pand 17 in Assen is failliet. De rechter heeft het faillissement gisterochtend uitgesproken.

Volgens curator Jan Maarten Pol liep de omzet de afgelopen jaren terug. Ook kwam er meer concurrentie.



"De activiteiten gaan eerst gewoon door. We bekijken de mogelijkheden om de hele onderneming over te dragen aan een andere partij", zegt de curator. "Ik zit deze week met verschillende partijen om tafel en hoop daar snel duidelijkheid over te kunnen geven."



Het bedrijf, dat al bestaat sinds 1981, heeft ongeveer 15 personeelsleden. De schuldenlast bedraagt ongeveer drie miljoen euro. Pand17 is een multifunctioneel sportcentrum voor tennis, squash, bowlen en trampolinespringen. Maar je kunt er ook feesten geven.