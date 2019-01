Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Miljoenenorder voor Fokker in Hoogeveen Fokker maakt onderdelen voor de F-35 lightning II (foto: GKN Aerostructure)

Vliegtuigmotorfabrikant Pratt & Whitney heeft een miljoenenorder geplaatst bij Fokker in Hoogeveen. Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt tijdens de overdracht van de eerste operationele F-35 aan de Nederlandse luchtmacht.

Fokker maakt motoronderdelen voor de F-35 lightning II, ook wel bekend als de Joint Strike Fighter (JSF). De opdracht met een waarde van tussen 300 en 400 miljoen euro is goed nieuws voor Fokker. Het bedrijf wil de fabriek in Hoogeveen fors uitbreiden en dat betekent ook dat er banen bij komen.



"Vorig jaar hebben we zo'n 140 mensen extra aangenomen en duizenden vierkante meters bijgebouwd en dat is nog niet gestopt", zegt directeur Hans Büthker van GKN Aerospace, het moederbedrijf van Fokker.



F-35

De F-35 is de vervanger van de F-16 waarmee de luchtmacht sinds 1979 vliegt. In totaal gaat Defensie 37 van deze gevechtsvliegtuigen kopen die voor de radar minder zichtbaar zijn. Testtoestellen van het vliegtuig werden al in 2013 geleverd.



De F-35 is het duurste gevechtsvliegtuig dat ooit is ontwikkeld. Het is een internationaal project onder Amerikaanse leiding waaraan ook Nederland deelneemt. De ontwikkeling duurde veel langer dan verwacht en er waren veel tegenslagen onder meer op het gebied van de software.