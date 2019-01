CDA'er Wolvekamp: Kinderpardon moest er ook voor Meppel komen

Ze wordt genoemd als een van de mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het akkoord over het kinderpardon. Maar CDA-fractievoorzitter Sandra Wolvekamp uit Meppel ziet het zelf niet zo. "Als je het belangrijk vindt dat dit wordt geregeld, dan ben je aan je stand verplicht om ook zelf iets te doen."

Alle media-uitingen hebben bijgedragen, maar ik denk dat de credits voornamelijk moeten gaan naar Sandra Wolvenkamp uit Meppel. Die heeft het bootje losgemaakt bij het CDA. Tiddo Mendelts, oud-CDA-voorzitter in Emmen

Nemr Salim (9) en Robert Davayan (13) uit Emmen werden de laatste weken gezichten in de discussie, maar Wolvekamp kent zelf geen kind of gezin voor wie ze het deed. "Maar als er in Meppel wel zo'n gezin zou zijn, dan zou dat een enorme lokale impact hebben."Nadat er vorig najaar ook in Meppel een motie was aangenomen voor een ruimer kinderpardon verenigde landelijk een hele groep CDA'ers zich om de oproep kracht bij te zetten. De rol van het CDA was doorslaggevend in het kabinet. Tot dan toe leek de partij zich met de VVD te willen houden aan de afspraken in het regeerakkoord waarin stond dat er geen verder pardon zou komen. D66 en de ChristenUnie wilden wel een verruiming."We hebben er zeker rekening mee gehouden dat het zeer gevoelig ligt en we hebben in de motie voor ons congres ook gezocht naar een formulering die daar recht aan doet", zegt Wolvekamp. Het initiatief daarvoor kwam begin deze maand. Omdat ze niet tevreden was over een eerste versie, ging ze met een aantal partijgenoten aan het schaven. "Ja, zo ben ik er een beetje ingerold."Wolvekamp zegt dat ze op geen enkele manier onder druk is gezet vanuit het CDA om iets wel of niet te doen. "Nee, Sybrand Buma hing niet aan de telefoon om te vragen waar we nou eigenlijk mee bezig waren. Zeker niet op die toon. Maar we hadden wel contact met mensen in Den Haag. Het werd juist gestimuleerd om het geluid van onderop te laten horen. Het was een open gesprek."Bij RTV Drenthe had de vroegere CDA-voorzitter in Emmen vanmorgen lovende woorden voor zijn partijgenote. Wolvekamp toont zich bescheiden. "Het gaat er niet om wie dit heeft gerealiseerd. Het is mooi dat er nu een oplossing is voor de kinderen die hier geworteld zijn. We zijn ondersteunend geweest aan een beweging die ook in Den Haag is gemaakt. Veel aspecten hebben een rol gespeeld en ook de samenbinding vanuit de lokale CDA heeft bijgedragen. Mooi dat dat wordt onderschreven."Hoe het nu precies verder loopt met het kinderpardon, dat is nog even afwachten. Haar resolutie, die 9 februari in stemming zou komen op het CDA-congres, ligt er. "Wat daar nu mee gebeurt, is mij ook niet helemaal duidelijk. Het zal ook wel, ik wil dit soort dingen niet alleen voor de bühne doen. Het resultaat is er en dat telt."