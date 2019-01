Vaste klant vindt verbod tulpenautomaat 'belachelijk' en start petitie

Hilda Veltink uit Smilde vindt het 'belachelijk' dat de tulpenautomaat in haar dorp weg moet van de gemeente. Daarom is ze een petitie gestart, want de tulpenautomaat moet blijven, vindt ze. De petitie was vanmorgen al meer dan vierhonderd keer ondertekend.

"Het is heel onduidelijk waarom hij weg moet. Er wordt wel gespeculeerd en er wordt gezegd dat er over geklaagd is in de omgeving. Maar dat lijkt me stug", vertelt Veltink."Ik vind het belachelijk dat de automaat weg moet. Een stuk verderop staat een eierautomaat. Die staat er al heel lang en mag wel blijven. Waarom moet nu die bloemenautomaat weg? Hij is hartstikke mooi: goed verlicht en hij geeft wisselgeld als je geen gepast geld hebt", vertelt Veltink, die helemaal enthousiast is over de bloemenautomaat. Ongeveer eens in de tien dagen koopt ze er een bosje tulpen."Hiervoor stond er zeven jaar lang een houten kist en moest je het geld in de brievenbus doen. Dat was gewoon op goed vertrouwen. En nu staat die automaat er en mag het ineens niet meer."Dat die automaat er staat, is niet voor niets. Ondernemers Jan en Yvonne Vos hadden te maken met diefstal en de automaat moet dat tegengaan. Maar de gemeente Midden-Drenthe is onverbiddelijk. Gisteren kwamen twee handhavers langs met de boodschap dat de automaat weg moet."Ze zeiden dat er klachten vanuit de buurt over waren gekomen, maar zelf moesten ze nog uitzoeken waarom de automaat er niet mag staan", zei ondernemer Jan Vos daar gisteren over bij RTV Drenthe.En dus is het tijd voor actie, vindt vaste klant Hilda Veltink. "Er waren allemaal mensen die vonden dat we een petitie moesten starten. Maar niemand deed het. Dus toen dacht ik: dan doe ik het gewoon. Inmiddels is de petitie (red.: rond 11.45 uur vanmorgen) zo'n 400 keer ondertekend. Via een link kun je tekenen, ook anoniem als je dat wilt. Hoe meer handtekeningen, hoe beter", aldus Veltink.Ze wil de handtekeningen voorleggen aan de gemeente. De petitie is tot april te ondertekenen , maar Veltink denkt dat ze al wel eerder contact opneemt met de gemeente. En of ondernemers Jan en Yvonne Vos blij zijn met haar actie? "Ik ken die mensen helemaal niet. Ik weet niet wat ze ervan vinden", zegt Veltink.