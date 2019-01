Deel dit artikel:













Frank Vreugdenhil wint Alternatieve Elfstedentocht Weissensee Frank Vreugdenhil (foto: RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Frank Vreugdenhil (34) uit Eldersloo heeft de dertigste editie van de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee gewonnen. In een sprint van een kopgroep van 17 hield hij na 200 kilometer Chrispijn Ariëns en Jordy Harink achter zich.

Geschreven door Karin Mulder

Het peloton ging vanmorgen om kwart voor acht van start met een temperatuur van zestien graden onder nul. AB Vakwerk, de ploeg van Vreugdenhil, was al meteen actief in de beginfase van de wedstrijd. Gary Hekman reed even solo vooruit en daarna volgde een lange solo van z'n ploeggenoot Niels Overvoorde. Met de overwinning van Vreugdenhil kreeg de ploeg loon naar werken.



Natuurijsoverwinningen

De plantenkweker uit Eldersloo finishte twee jaar geleden op de tweede plaats bij de Alternatieve Elfstedentocht. Vorig jaar en in 2016 won hij al een wedstrijd over 150 kilometer op het Zweedse natuurijs.



Gisteren verlengde Vreugdenhil z'n contract bij AB Vakwerk nog met één jaar.