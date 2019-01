Onderzoek naar landelijk meldpunt voor slachtoffers van hotelpiraten

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) doet een onderzoek naar de mogelijkheid om een meldpunt op te richten voor hotels en horecagelegenheden die slachtoffer zijn geworden van oplichters.

In Amsterdam bestaat al zo’n meldpunt waar op dit moment 117 hotels bij aangesloten zijn. Er wordt nu onderzocht of dit landelijk ook mogelijk is.Gisteren veroordeelde de rechtbank in Assen het oplichtersechtpaar Jan V. en Jolanda H. tot vier en drie jaar cel. Afgelopen zomer werden ze bekend als 'de hotelpiraten’. In heel Noord-Nederland werden mensen opgelicht door het stel.In de meeste gevallen ging het om kleine hotels en bed and breakfasts, waar Jan en Jolanda overnachtten zonder te betalen. De twee leenden met allerlei smoezen ook geld van mensen, dat ze nooit terugbetaalden.Het meldpunt in Amsterdam werd in het leven geroepen om de toenemende criminaliteit in hotels tegen te gaan. Wanneer een hotel een melding maakt van ongewenste personen kunnen andere hotels dit zien. Alle hotels die aangesloten zijn bij het meldpunt krijgen dan een waarschuwing over die persoon. Op deze manier zouden incidenten voorkomen worden in andere etablissementen.Zodra een ondernemer te maken krijgt met ‘hotelpiraten’ adviseert de KHN om meteen aangifte te doen. Ook wordt er geadviseerd om gasten vooruit te laten betalen.