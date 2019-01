Verdachte fatale overval Chinese restauranteigenaar blijft vastzitten

De 30-jarige Alifu W., die wordt verdacht van de overval in Hoogeveen waarbij restauranteigenaar Encheng Wang omkwam, blijft vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

W. komt, net als Wang, uit China en woont in Den Haag. Volgens het Openbaar Ministerie overviel hij de eigenaar van restaurant Lotus op 18 oktober. Toen hij er daarna vandoor wilde, reed hij met 61 kilometer per uur tegen een muur aan het Kaaplaantje achter het restaurant. Wang, die het linkerportier van de auto vasthad, overleefde die klap niet.W. zegt dat hij geen overval heeft gepleegd. Hij zegt dat hij ruim 75.000 euro contant geld kwam ophalen bij Wang. Het ging om een soort geldruil. Via een website waren de Chinezen met elkaar in contact gekomen. Wang had Chinees geld nodig om te investeren in zijn geboorteland en W. wilde euro’s, omdat hij volgens zijn advocaat een restaurant wilde beginnen in Nederland.W.’s vader zou het Chinese geld naar de Chinese rekening van Encheng overmaken. Op 18 oktober zou dat zijn gebeurd en kwam Hagenaar W. naar Hoogeveen om de ruim 75.000 euro die hij van Wang zou krijgen ophalen. Maar volgens justitie was er vanuit China helemaal geen geld overgemaakt. W. zou het geld met geweld van de restauranteigenaar hebben afgepakt.Advocaat Louis de Leon, die de Hagenaar bijstaat, zegt dat hij het geld gewoon kreeg van Wang. “Hij heeft dus niks afgepakt. Er is geen sprake van diefstal met geweld. Hooguit van oplichting”, aldus de advocaat. Volgens hem is W. de auto niet uit geweest. De man raakte door de klap tegen de muur zwaargewond.De rechtbank vindt de zaak te ernstig om hem nu vrij te laten. “Vrijlating zou publiek onbehagen en maatschappelijke onrust teweeg kunnen brengen”, aldus de rechtbank.Inmiddels zijn er ook twee andere mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de overval. Dat zijn een 32-jarige Chinese man uit Den Haag, die kort na de overval ook al vastzat en een 30-jarige Chinees uit Frankrijk. De twee zijn na een paar dagen vrijgelaten, maar zijn nog steeds verdachte. Wat hun rol was, is nog onduidelijk.Op 16 april is een nieuwe zitting gepland. Voor die tijd laat het OM nog extra onderzoek doen aan de auto. Ook onderzoekt het OM nog of de drie verdachten ook betrokken waren bij de overval op een Chinese man in Almere in 2017. De rechtbank wil daar voor de zitting in april duidelijkheid over.