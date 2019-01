Deel dit artikel:













Attero weigert kapotte vrachtwagens en containers Attero vraagt klanten om hun materieel na te kijken (foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

Er mankeert nogal wat aan de vrachtwagens die hun afval lossen bij afvalverwerker Attero in Wijster. Dat blijkt uit een controle door het bedrijf. Attero wil dat er wat aan gedaan wordt.

Geschreven door Andries Ophof

In een brief aan haar klanten maakt Attero melding van het onderzoek. "Wij willen, net als u, dat uw chauffeurs weer veilig thuis komen en rekenen daarbij op uw steun", zo schrijft de afvalverwerker. Het gaat om een onderzoek dat op alle locaties van Attero is gedaan.



Defecte containers worden geweigerd

De meest voorkomende problemen zijn defecte en versleten opneemhaken, niet gangbare vergrendelingen, kromme of versleten scharnieren en bolle zijwanden en ontzette achterdeuren. Attero laat haar klanten weten dat ze defecte containers en vrachtwagens niet zullen lossen. Van het defect wordt een foto gemaakt en in een dossier bewaard.



Per dag worden op de locatie in Wijster tientallen vrachtwagens met afval gelost. Attero wil dat er regelgeving komt. Het is tijd voor wettelijke eisen en periodieke keuringen. Klanten wordt gevraagd om hun materiaal en vrachtwagens na te kijken en te repareren.



"Wij verzoeken u vriendelijk alles na te lopen om te zien of dit veilig genoeg is om op de weg te sturen. Wanneer u containers uitzet bij diverse klanten, doen wij een beroep op u om toe te zien of kenbaar te maken dat containers juist worden beladen." Mochten er gebreken zijn, dan wil Attero ze weigeren.