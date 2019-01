'Het voelt alsof je voor iets spaart en je hebt het eindelijk gehaald'

"Het was een geweldige dag", zegt de stralende Nemr uit Emmen. De 9-jarige jongen, die met zijn ouders in het azc woont, hoorde gisteren dat de kans dat hij in Nederland mag blijven een stuk groter is geworden.

De regering bepaalde gisteren dat het kinderpardon weliswaar wordt afgeschaft, maar dat in ruil daarvoor een groep van zevenhonderd 'gewortelde' asielkinderen in aanmerking komt voor een herbeoordeling. Zij hebben eerder te horen gekregen dat ze niet in Nederland konden blijven.Dat gold ook voor Nemr. Hij en zijn broertje zijn in Nederland geboren, nadat hun ouders in 2008 vanuit Iran naar ons land kwamen. Toch dreigde het gezin te worden uitgezet. Hun situatie wordt nu herbeoordeeld, waarbij er een kans van negentig procent is dat ze alsnog mogen blijven.Presentator Tim Hofman maakte een documentaire over Nemr, waardoor het kinderpardon weer op de politieke agenda kwam. Nemr kwam de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws vanwege zijn strijd voor een kinderpardon."Ik wilde gaan slapen en toen zag ik op het nieuws dat de VVD 'ja' had gezegd tegen de plannen. Toen was ik helemaal blij", zegt de welbespraakte jonge Emmenaar. "Ik heb gelijk een video op Twitter gezet, dat kon niet wachten tot morgen."Vanochtend werd hij op school gefeliciteerd door zijn juf. Hoe het voelt dat hij zijn doel heeft bereikt? "Alsof je ergens voor spaart en het eindelijk hebt gehaald. Of bijvoorbeeld dat je op school een bepaald niveau wilt halen en het is je eindelijk gelukt."Onderweg naar school kwam hij vanochtend een schoolgenootje tegen dat ook op het azc woont. "Hij vroeg of ik het nieuws al gehoord had. Toen hebben we er samen over gepraat en hard gejuicht."Op school zijn gedachten bij de les houden, lukte wel. "Het is Cito-week en we hadden een rekentoets." Hij lacht. "Af en toe dacht ik wel 'yes, het is gelukt' en dan was ik weer blij."Maar na school wilde hij ook wel graag snel naar huis. "Om daar verder feest te vieren. Morgen is het een extra leuke dag, want dan is mijn broertje ook nog jarig."