Frank Vreugdenhil: Ik heb de sprint van m'n leven getrokken

MARATHONSCHAATSEN - "Ik denk dat iedereen die mij van dichtbij kent, wel weet dat mijn carrière niet geslaagd zou zijn als ik deze niet zou pakken. Voor een rijder als ik is dit het mooiste wat ik kan halen. Ik ben super opgelucht."

Dat zegt Frank Vreugdenhil vanaf de Weissensee in Oostenrijk. Hij won vandaag, voor het eerst in z'n carrière, de Alternatieve Elfstedentocht over 200 kilometer.De plantenkweker uit Eldersloo kwam drie keer ten val maar meldde zich dapper in de finale. "Ik dacht ik probeer het gewoon één keer. Iedereen zat helemaal stuk en ik had vrij baan en de rest zat gevangen in een trein. Dan heb je al zoveel extra snelheid. Ik heb de sprint van m'n leven getrokken en het bleek gewoon voldoende te zijn", verklaart Vreugdenhil.Voor vertrek naar Oostenrijk liet Vreugdenhil de laatste marathon op kunstijs in Amsterdam nog schieten omdat hij een virusje onder de leden had. "Ik heb van de ploeg de ruimte gekregen om me helemaal op deze wedstrijd te focussen", laat hij weten. "Deze wedstrijd is op m'n lijf geschreven met m'n doorzettingsvermogen, karakter en ik heb na 200 kilometer ook nog een eindschot", besluit Vreugdenhil.