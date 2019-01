Deel dit artikel:













Topambtenaar gemeente Assen wil zijn baan terug Een topambtenaar van de gemeente Assen stapte naar de rechter (foto: archief RTV Drenthe)

Topambtenaar Frits Ligthart van de gemeente Assen wil zijn baan als concernmanager terug. Daarom stapte hij naar de rechter. Hij zit sinds maart vorig jaar ziek thuis.

"Je krijgt een soort moedeloos gevoel", vertelt Frits Ligthart over de gang van zaken bij zijn werkgever. De gemeente Assen besluit in 2017 om het ambtelijk apparaat anders aan te sturen, zodat er meer eenheid ontstaat in de organisatie.



Ligthart stelt dat daardoor 'ziekmakende werkomstandigheden' zijn ontstaan. De topambtenaar was verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in de binnenstad en de toeristisch recreatieve zone bij het TT Circuit.



"Je gaf geen leiding aan de mensen die bij jouw functie hoorden. Ik had bijvoorbeeld functioneringsgesprekken met mensen die op een heel ander terrein werkten", aldus de topambtenaar.



De bestuursrechter in Groningen boog zich vanmiddag over de zaak, die ook was aangespannen door Ronald Stoffelsma, een andere topambtenaar. Die laatste heeft inmiddels een regeling getroffen en blijft bij de gemeente Assen werken.



“Ik zie een professionele organisatie in verandering”, zegt de advocaat van de gemeente Assen. Hij stelt dat de topambtenaren daarmee om moeten kunnen gaan.



Uit een interne evaluatie van de gemeente zou blijken dat zeventig procent van de betrokken ambtenaren positief is over de veranderingen, maar ook dat drie van de vier topambtenaren niet voldoen.



De gemeentesecretaris plaatste daarover een bericht op intranet, met daarin de namen van de betrokken ambtenaren. "Alle zevenhonderd ambtenaren hebben kunnen lezen dat meneer Ligthart niet geschikt is voor zijn baan. Dat is vernederend", zegt zijn advocaat. "Het bericht belandde uiteindelijk ook in de media."



De gemeentesecretaris is zich van geen kwaad bewust. "Mensen wisten van deze evaluatie, die kon ik niet maanden onder de pet houden."



Frits Ligthart vindt dat hij nog steeds geschikt is om als concernmanager te werken. De bestuursrechter geeft de partijen nog twee weken de tijd om samen tot een oplossing te komen, lukt dat niet dan hakt hij de knoop door.