Asielzoekers zetten zich in als vrijwilliger in Hoogeveen Yousef helpt mevrouw Wieringa (foto: RTV Drenthe) Mickael assisteert bij de trainingen (foto: RTV Drenthe) Botros steekt zijn handen uit de mouwen (foto: RTV Drenthe)

Het vrijwilligersproject Aan de Slag is een groot succes. Bewoners van het Asielzoekerscentrum in Hoogeveen zetten zich in als vrijwilliger voor hun stad. Het wordt geregeld door VrijwilligersHoogeveen. Vorig jaar hebben 115 bewoners van het azc vrijwilligerswerk gedaan.

Geschreven door Ineke Kemper

Een van hen is de 32-jarige Mickael Asadov uit Azerbeidzjan. Hij is sinds september vrijwilliger bij voetbalclub HZVV. Elke maandag en donderdagavond helpt Mickael bij de training van de jeugd tot dertien jaar. "Ik vind het erg leuk, ik kan door een blessure zelf niet meer voetballen, maar kan die kinderen wel iets leren. Elke dag binnen zitten in het azc is niks met alle zorgen en angsten dus ik ben hier heel blij mee", vertelt hij.



Taalles in de praktijk

En de kinderen leren niet alleen van hem. Ook hij leert van van de jonge voetballertjes. "Vooral de taal. Ik heb zelf ook jonge kinderen en die spreken beter Nederlands dan mijn moedertaal en zo leer ik een hoop bij."



Niet alleen Mickael is blij met zijn vrijwilligersbaan, ook de voetbalclub wil hem niet meer kwijt. "Als club willen we maatschappelijk betrokken zijn. En we kunnen natuurlijk altijd vrijwilligers gebruiken. Mickael doet het hartstikke goed hier en heeft veel plezier en wij maken dankbaar gebruik van zijn hulp", legt Mark van der Starren, voorzitter van de jeugdcommissie van HZVV, uit.



Samen boodschappen doen

Mikeal is niet de enige bewoner van het azc die vrijwilligerswerk doet. Ook Yousef en Botros dragen hun steentje bij. Wekelijks gaan ze met oudere mensen naar de supermarkt om boodschappen te doen. "Ik kom uit Iran en daar hielp ik mijn ouders altijd. Zij wonen daar nog", vertelt Yousef Alsharifi. "Ik vind het belangrijk om te helpen en ben blij dat ik nu hier ook oudere mensen kan helpen." Mevrouw Wieringa is vandaag met Yousef op stap. "Ik kan nu weer zelf boodschappen doen en het is heel gezellig, hij is goud waard."



Botros Ehab komt uit Egypte, ook hij helpt de ouderen met het doen van boodschappen. "Ik help bij de hoogste schappen en pak de tassen in. En we brengen de boodschappen in huis tot op het aanrecht."



Waardering

Alle vrijwilligers hebben vanmiddag een certificaat gekregen voor hun vrijwilligerswerk. Els Zijlstra is betrokken bij het project Aan de Slag. "Het is geweldig dat het allemaal zo kan. Ik hoop dat we nog veel meer asielzoekers zo aan het werk kunnen zetten."