Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Op Tjak: Agrarische stage om tekort aan personeel aan te pakken Op Tjak: Agrarische stage om tekort aan personeel aan te pakken

Drenthe heeft een tekort aan agrarisch personeel. Daarom slaan Opleidingscentrum Terra in Assen, uitzendbureau Abiant en verschillende agrarische bedrijven de handen in en regelen korte stages voor leerlingen van agrarische opleidingen.

Want het tekort aan personeel is een probleem, maar boeren en loonbedrijven merken dat personeel dat net van school komt soms ook te weinig weet over bijvoorbeeld grote machines. Dat probleem wordt getackeld tijdens een mini-stage. Vandaag loopt leerling Leander zo'n dag mee op het bedrijf van Henk van der Wijk in Valthermond.