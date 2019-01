Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kjelt Engbers per direct van FC Emmen naar vv Hoogeveen Kjelt Engbers (rechts op de foto) in zijn debuutwedstrijd in de eredivisie (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - Kjelt Engbers vervolgt per direct zijn voetballoopbaan bij zondaghoofdklasser vv Hoogeveen. De verdediger van FC Emmen was bezig aan zijn eerste jaar als senior.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Overigens is vv Hoogeveen nog wel in gesprek met de KNVB om Engbers ook per direct speelgerechtigd te krijgen.



Engbers, die door Onder 19-trainer Bas Sibum werd omgeturnd van spits tot verdediger, maakte dit seizoen in en tegen Heerenveen zijn debuut in de eredivisie. In dat duel viel hij in als extra spits, maar was hij na de corner (en de gelijkmaker van Reuven Niemeijer) zes minuten lang verdediger.



Nieuwe verdediger

Na dat duel verdween voor Engbers het uitzicht op meer speelminuten, helemaal nu de Drentse club nog een verdediger gaat huren (FC Emmen is persoonlijk rond met een buitenlandse verdediger, maar wacht nog op het afrondende gesprek met de zaakwaarnemer).



Derde versterking

Engbers is na Saber Hendriks en Menno Heerkes de derde winterse versterking voor vv Hoogeveen.