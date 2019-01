Directeur over miljoenengat Westerbork: 'Wij krijgen het geld bij elkaar'

De plannen voor de verbouwing van Herinneringscentrum Kamp Westerbork liggen op tafel, maar er is nog niet genoeg geld. Zo ontbreekt er nog acht van de tien miljoen euro om de plannen te realiseren.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft inmiddels 1 miljoen euro ter beschikking gesteld, net als de Provincie Drenthe. Daarnaast deed directeur Dirk Mulder een aanvraag bij de gemeente Midden-Drenthe voor nog eens een miljoen euro. "Als die positief uitvalt, dan hebben we een basis om verschillende fondsen aan te schrijven en ook om Brussel te benaderen," aldus Mulder.De tien miljoen euro wordt besteed aan het opknappen van de entree. Daarnaast wil Mulder ook dat het museum in oppervlakte verdubbelt. Zo moest tijdens een ooggetuigenlezing afgelopen zondag de helft van de bezoekers staan. Mulder: "Dat geeft wel aan dat de belangstelling zo groot is, dat we ook met het gebouw niet uit de voeten kunnen."Maar er zijn nog meer plannen die niet begroot zijn, bijvoorbeeld voor het kampterrein zelf. “We willen aan de hand van foto's en verhalen op locatie verhalen vertellen.” Dit door zogeheten kofferinstallaties. In de koffers staat informatie van de locatie. Deze plannen kosten waarschijnlijk nog enkele tonnen.De eerste tien miljoen euro voor de entree bij elkaar krijgen is prioriteit. Mulder houdt goede moed dat het geld door middel van fondsen bij elkaar komt. Lukt dat niet, dan heeft hij een aantal ideeën om dat op te vangen: "Crowdfunding misschien? Anders moeten we misschien kijken naar goedkopere manieren om hetgeen wat we willen in te vullen."