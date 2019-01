Jan Kruis Museum definitief in Orvelte

Het Jan Kruis Museum komt definitief in Orvelte. Naar verwachting opent het museum met het werk van de striptekenaar uit Mantinge in mei zijn deuren.

Jan Kruis is vooral bekend van de serie Jan, Jans en de kinderen. Ook introduceerde hij Sint Pannekoek: een pannenkoekenfeest dat tegenwoordig elk jaar op 29 november wordt gevierd. In 2009 won hij de prestigieuze Marten Toonderprijs voor zijn gehele oeuvre. Kruis overleed in januari 2017 op 83-jarige leeftijd in zijn woonplaats Mantinge.