Djammen: 'Ik ben de aardappels, Joost is de jus' Bert Hadders in Djammen (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

"Ik dacht: ik moet gitaarles hebben, anders val ik door de mand", zegt muzikant Bart Hadders in het plat Veenkoloniaals. "Ik hoorde dat je dan Joost Dijkema moet hebben, want die kan hartstikke goed gitaar spelen."

Geschreven door Robbert Oosting

Het klikte. Hadders: "Ik ben de aardappels, Joost is de jus." Zo omschrijft de muzikant uit 2e Exloërmond de samenwerking tussen gitarist Dijkema en hemzelf. Hadders de teksten en de akkoorden; de aardappels. Dijkema de arrangementen, solo's en tierelantijntjes; de jus. Samen hebben ze de plaat 'Kokeleko' gemaakt. Akoestische folk met ruim gitaarwerk.



Gitaarles

De samenwerking tussen de twee muzikanten begon op de Grote Markt in Groningen. Toen Hadders alleen verder ging na zijn band, kwam hij erachter dat solo gitaarspelen toch meer was dan een paar akkoorden aanslaan.



Hij zocht Dijkema op bij een optreden op de Grote Markt in Groningen in de hoop dat die hem goed kon leren spelen. "Hij kwam langs en ik dacht: wat wil hij nou eigenlijk van mij", grapt Dijkema. "Ik dacht dat hij het gewoon mooi vond om naar mijn muziek te kijken." Maar een gitaarles was het gevolg. "Na drie lessen dacht ik: dit wordt me veel te ingewikkeld. Dit kost nog wel vijftig jaar voordat ik dat ook kan; ik vraag hem gewoon mee", verklaart Hadders de samenwerking. Al ruim een jaar spelen de twee samen.



Kokeleko

Muzikaal gezien was de klik er gelijk. "Eigenlijk zijn we het nergens over eens", grapt Hadders. "Vooral na een paar borrels", lacht Dijkema. "Maar uiteindelijk op het podium en in de studio komt dat wel weer goed." Op het album Kokeleko staan elf nummer over historische gebeurtenissen in het Noorden. Verhalen die Hadders aangrijpen. Bijvoorbeeld over een staking in Finsterwolde. Na uren research en onderzoek zit hij dan helemaal in het onderwerp. "Dan is het mijn taak om daar een poëtisch geheel van te maken dat in drie minuten past."



Dijkema vult de teksten en akkoordenschema's van Hadders dan aan met gitaarspel dat hij bij de stemming van het onderwerp vindt passen. Zo ontstaat een muzikaal geheel. Zelf zijn de heren niet ontevreden over het resultaat.



Vervolg

De plaat is net uit, met als gevolg een aantal optredens de komende tijd. Maar lang kunnen de Drentse liedjesmakers niet stilzitten, want een nieuw project staat al op stapel. "Wat we deze zomer gaan doen, is de muziek voor theaterstuk De Poolse bruid", zegt Hadders. "Wij zijn gevraagd om daar de muziek voor te maken, dus dat is ons volgende avontuur."