Voortbestaan tandartspraktijk aan zijden draadje: 3.000 patiënten in onzekerheid De curator is nog in gesprek met twee mogelijke overnamekandidaten (foto: Pixabay.com)

Drieduizend patiënten van Tandheelkundig Centrum Compas in Emmer-Compascuum moeten misschien op zoek naar een nieuwe tandarts. De praktijk ging afgelopen december failliet en het is curator Eddy Heuzeveldt nog niet gelukt om een overnamekandidaat te vinden.

De praktijk is nu gesloten. De patiënten zijn daar per brief over geïnformeerd. De tandarts ging failliet, omdat de tandarts door medische problemen zelf niet meer actief kon zijn en daarom zzp'ers in moest huren. ''Je eigen inbreng neemt dan af en de kosten toe,'' legt de curator uit.



Wel kandidaten, maar geen tandartsen

Overnamekandidaten waren er genoeg, maar het tekort aan tandartsen gooide roet in het eten, waardoor het niet wil lukken om tot een overeenkomst te komen. "Je ziet veel buitenlandse tandartsen instromen, maar die moeten de taal nog leren en het Nederlandse systeem onder de knie krijgen. Dat kost tijd. Dat was het probleem waar ik tegenaan liep en daar is het op stukgelopen,'' vertelt Heuzeveldt.



Optimistisch

Afgelopen vrijdag liep het contract van de zzp'ers af en werd de praktijk gesloten. Na het versturen van de brief aan alle patiënten meldden zich toch nog twee potentiële overnamekandidaten. "Ik ben toch wel redelijk optimistisch dat ik met een van hen tot zaken zou kunnen komen. Dat zou voor het gebied natuurlijk heel mooi zijn."



Een andere tandarts is er niet in het gebied. Wanneer de drieduizend patiënten weten of ze definitief een andere tandarts moeten zoeken, is nog niet duidelijk. Maar de curator verwacht in de loop van volgende week duidelijkheid te kunnen geven.