Ongeluk bij naoberhulp? Pech, eigen risico! Tijdens de Etstoeldag wordt in Anloo een waargebeurde rechtszitting nagespeeld (foto: RTV Drenthe)

Middeleeuwse rechtspraak kan mooie inkijkjes bieden in het leven van onze Drentse voorouders. Hoogleraar Peter Hoppenbrouwers heeft zich voor zijn nieuwe boek door duizenden verslagen geploegd van het hoogste Drentse gerecht, de Etstoel. Hij ontdekte 'juridische juweeltjes'.

Geschreven door Lydia Tuijnman

Het lijkt dat hij het daarbij zonder de sappige details van het strafrecht zal moeten stellen: "De Etstoel houdt zich daar in de late middeleeuwen in principe niet mee bezig. Dat is natuurlijk jammer want wat levert nou spannender geschiedenis op dan een bloedstollend verhaal over moord en doodslag?"



Toch vindt Hoppenbrouwers, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Leiden, verscheidene strafrechtelijke krenten in de juridische pap: "Daar zijn een aantal redenen voor. Soms bestaat onduidelijkheid over de vraag of er nu wel of niet sprake was van een misdrijf, soms over de vraag of een misdrijf wel of niet met geld kan worden vergoed, soms over de vraag of iemand aansprakelijk kan worden gesteld voor een dodelijk ongeval. En dan komen ze toch met hun zaak bij de Etstoel terecht."



Doodgeslagen in het bakhuis

De oordelen geven zeldzame informatie over het dagelijkse leven van de middeleeuwse Drent, ontdekt Hoppenbrouwers tot zijn vreugde: "Neem nu bijvoorbeeld de oordelen van de Etstoel in verband met de moord op Hendrik van Ees.



Hendrik wordt in 1436 doodgeslagen in het bakhuis van de boerderij van Egbert Waneking, die meteen de belangrijkste verdachte is. Egbert ontkent niet maar voert in zijn verweer wettige zelfverdediging tegen gewelddadige huisvredebreuk aan. Hendrik zou namelijk het bakhuis op Egberts erf zijn binnengedrongen, waar hij Egbert verraste."



Nieuwe regel

Hoppenbrouwers legt uit dat wie de huisvrede schendt ongestraft mag worden gedood. Maar valt het bakhuis wel onder het gebied waar de huisvrede heerst? "Egbert weet kennelijk de etten (de rechters) ervan te overtuigen dat hij vaak langdurig verblijft in zijn bakhuis. Maar nu moet de Etstoel zorgen dat voortaan duidelijk is hoe ver precies de huisvrede dan wel reikt. En zoals vaker wordt er per omgaande een nieuwe regel gemaakt. De regel luidt: 'als iemand in zijn bakhuis of in zijn schuur woont, en daar al zijn maaltijden nuttigt, en al zijn meubilair daar heeft staan, dan geniet dat gebouw de onschendbaarheid van de huisvrede'."



Hoppenbrouwers vindt nog meer juridische juweeltjes: "Toen Willem des Heren in 1447 een dodelijke val van het dak maakte terwijl hij de eigenaar, Jan van Ees, aan het helpen was bij de sloop, hoefde Jan geen schadevergoeding aan de erven van Willem te betalen. Hier was immers sprake van 'naoberhulp' en die diende geheel belangeloos, dus ook op eigen risico, te worden verleend. De erven visten dus mooi achter het net."



Verpletterde man

Een curieus geval doet zich in 1499 voor in het dorp Grolloo, waar Jan Wordinge woont. Hij is daarheen verhuisd vanuit het vijftien kilometer verderop gelegen Wezup. Ze missen hem kennelijk, omdat hij bezoek krijgt van een wagen vol vroegere dorpsgenoten. Hij komt ze tegemoet om ze welkom te heten. Het weerzien loopt anders af dan gedacht.



Hoppenbrouwers: "De kar waarop de oude vrienden komen aanrijden, slaat om en verplettert de arme Jan. Het is natuurlijk meteen gedaan met de feestelijke stemming. Maar het voorval krijgt een juridisch staartje."



In de jaren die volgen blijven de nabestaanden van Jan volhouden dat Jans dood de schuld is van de Wezupers. En wat de Etstoel in de jaren daarna ook doet om de zaak te schikken, het einde van het liedje is dat elk van de inzittenden van de kar vijftig gulden schadevergoeding moet betalen aan de erfgenamen van de verpletterde man."



Meer inkijkjes in het dagelijks leven van de middeleeuwse Drent hoor je in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen, aanstaande zondag 3 februari tussen 14.00 en 15.00 uur.