Wieken verroest: molen De Arend staat voorlopig stil De molen in Coevorden draait voorlopig niet (foto: Google Streetview)

Molen De Arend in Coevorden staat tijdelijk stil. De stalen wieken zijn flink doorgeroest en moeten eerst worden vervangen, omdat de een kans bestaat dat ze kunnen afbreken. Daarom is het niet veilig meer om ze te laten draaien.

Dat is een flinke tegenslag voor molenaar Vincent Mepschen. Vooral omdat de zeven molens in de gemeente net van eigenaar zijn gewisseld: Stichting Het Drentse Landschap nam ze onlangs over van de gemeente Coevorden.



De molenwieken van De Arend stammen uit 1978 en hebben een lengte van 20,5 meter. Er moeten nu nieuwe wieken gemaakt worden om weer veilig te kunnen draaien. Hoe lang de molen stilstaat, is nog niet duidelijk.