DrentheDoc #3: Niemand leeft voor zichzelf

De Adventskerk in Assen is een sterk vergrijsde kerk die volgens journalist Fatos Vladi model staat voor vele protestantse kerken in Nederland. Vladi volgde de kerk een jaar lang en maakte er in 2014 een prijswinnende radiodocumentaire over: Niemand leeft voor zichzelf.

DrentheDoc is een podcast van RTV Drenthe, met de mooiste verhalen die ooit zijn uitgezonden op Radio Drenthe. Eens in de maand duiken we de radioarchieven voor je in en zorgen er zo voor dat die ene documentaire of dat ene hoorspel ook als podcast nog eens te beluisteren is.De keuze is nu op de documentaire over de Adventskerk in Assen gevallen. Presentatrice Marjolein Knol heeft een nagesprek met de radiomaker. Hij vertelt onder meer dat de kerkgemeenschap achteraf niet blij is met de documentaire, iets wat de maker niet eerder op die schaal meemaakte.Tips? Mail naar podcast@rtvdrenthe.nl.00:42 - Introductie van de radiodocumentaire01:54 - Documentaire Niemand leeft voor zichzelf40:00 - Interview met Fatos Vladi over het maakproces van de radiodocumentaireDe Drenthe Sportcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.Genoten van onze Drenthe Sportcast? Abonneer je ook op onze podcast van Drenthe Toen over de geschiedenis van onze provincie, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.