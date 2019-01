Tbs-verlenging voor aanrander op scooter

De tbs van een 53-jarige man uit Klijndijk die 19 kinderen in Friesland en Drenthe aanrandde, wordt met twee jaar verlengd. De man kreeg in 2016 2,5 jaar cel en tbs met voorwaarden.

Zowel de rechter als de officier vinden dat er een te grote kans is op herhaling als de tbs wordt beëindigd. Daarbij scharen ze zich achter het advies van de reclassering. Ook kampt de man met psychische stoornissen, waarvan nog onduidelijk is welke dat zijn.De man reed fietsende tienermeisjes klem met zijn scooter, betastte hen en maakte seksistische opmerkingen. Het jongste slachtoffer was slechts tien jaar oud.Hij maakte zijn eerste slachtoffers zes jaar geleden in Friesland, toen hij in een kliniek in Franeker verbleef. In 2015 kwam hij weer in Drenthe wonen, waar hij opnieuw toesloeg.Sinds hij in hoger beroep werd veroordeeld, verblijft hij in Hoeve Bosschoord.Omdat het daar de laatste tijd goed gaat, vond de advocaat van de Klijndijker dat zijn tbs met slechts één jaar moest worden verlengd.Zijn behandelaars bevestigen dat de man de laatste tijd positief gedrag laat zien, maar geven ook aan dat dit gedrag eerder erg wisselend is geweest. Zo heeft de man een waarschuwing gekregen voor het verstoppen van een telefoon met pornografisch materiaal.Eerder werd geconstateerd dat de man met ernstige persoonlijkheidsstoornissen kampt als schizofrenie, maar hier is twijfel over. Mogelijk kampt de man met autistische problemen. Dat moet nader worden onderzocht.