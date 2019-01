Deel dit artikel:













Er ligt sneeuw in Drenthe (maar lang niet overal) Een klein laagje sneeuw in Nieuw-Amsterdam (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe) In Assen is geen pak sneeuw te zien (foto: Roy van Gool / RTV Drenthe)

Delen van Drenthe werden vanochtend wakker onder een laagje sneeuw. Maar de verschillen in onze provincie zijn groot. Zo viel er in Assen vrijwel niets, maar ligt er in De Kiel zo'n zes centimeter.

"Er zijn best wat plekken in Drenthe waar helemaal geen sneeuw is gevallen", zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga. "Zo ligt er in Roden en Hoogeveen helemaal niets. Ik woon vlak bij Zuidlaren, daar ligt zo'n drie tot vier centimeter sneeuw. In Westerbork viel ongeveer twee centimeter sneeuw."



Valt er nog meer sneeuw?

Havinga verwacht dat er vanochtend nog wel wat sneeuw kan vallen. "Op dit moment sneeuwt het in Friesland en de kop van Overijssel", zegt hij. "Die sneeuw komt langzaamaan richting Drenthe."



Volgens de weerman kunnen kinderen vandaag na school ook nog wel buitenspelen. "De sneeuw smelt vandaag niet, dus dat is goed nieuws voor kinderen die sleetje willen rijden."