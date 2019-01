Akkerbouwers oogsten flink minder door droogte

Akkerbouwers hebben afgelopen jaar flink minder aardappelen, suikerbieten, uien en maïs kunnen oogsten. De lange periode van droogte was daarvan de voornaamste oorzaak. Dat komt naar voren uit de definitieve oogstraming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De gemiddelde opbrengst van een hectare consumptieaardappelen in Drenthe was 39,3 duizend kilo. Dat is een daling van bijna 27 procent ten opzichte van een jaar daarvoor. Het CBS heeft nog geen cijfers over de zetmeelaardappelen.Ook met de suikerbieten ging het dit jaar een stuk minder. In onze provincie werd gemiddeld 65,1 duizend kilo per hectare opgehaald. In 2017 was dat nog 86,3 duizend kilo.De opbrengst van zaai-uien was ook lager. Dit jaar was de opbrengst 49,6 duizend kilo per hectare, ruim 15 procent minder dan een jaar eerder. Maïsboeren haalden in Drenthe 39,5 duizend kilo maïs per hectare op, een jaar daarvoor was dat 48,3 duizend kilo.Hoewel de oogst iets hoger uitviel dan de voorlopige oogstraming van afgelopen oktober, komen deze cijfers niet als een verrassing. "Tja, dit zijn gewoon de feiten", zegt Dirk Jan Beuling van LTO Noord. "Ik denk niet dat dit zonder consequenties is."Toch wil Beuling niet spreken over rampscenario's. Mindere oogstjaren horen volgens hem gewoon bij het lekken van een akkerbouwer. "Het is gewoon elk jaar weer spannend voor boeren."Beuling wil ook niet te veel vooruitkijken naar het komende jaar. Verwacht wordt dat boeren ook dit jaar nog last hebben van de droogte van afgelopen zomer. "Het is nu inderdaad nog wel te droog", geeft hij toe. "Maar het is nog veel te vroeg om een voorspelling te doen. Over twee maanden kan alles ineens weer helemaal anders zijn."