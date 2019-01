Brandstofstavenfabriek kerncentrale Lingen weer open na brand

De nucleaire brandstofstavenfabriek bij de kerncentrale in Lingen, waar eind vorig jaar brand uitbrak, gaat weer open. Het Duitse onderzoeksinstituut Tüv zegt dat dat weer mogelijk is, schrijft omroep NDR.

In onze provincie ontstond na de brand ophef, doordat de Veiligheidsregio's Drenthe en Twente er niets over meldden. De kerncentrale in Lingen staat op zo'n vijftig kilometer afstand van Coevorden.Deze week werd bekend dat de provincie Drenthe het te lang vond duren tot de communicatie over de brand op gang kwam. De Veiligheidsregio Twente heeft zich daarnaast niet aan afspraken gehouden over het informeren bij incidenten in de kerncentrale.Het vuur ontstond in een zogeheten vloeistofverdamper. Daarin zaten kleine hoeveelheden uranium, maar er zijn geen radioactieve stoffen vrijgekomen in de omgeving. Onlangs werd er in Duitsland nog geprotesteerd tegen de heropening van de brandstofstavenfabriek.De kerncentrale zelf heeft na de brand niet stilgelegen.