Stef Bos zingt tijdens Dodenherdenking in Kamp Westerbork In Kamp Westerbork is op 4 mei weer Dodenherdenking (foto: Rego Meijer / RTV Drenthe) Stef Bos treedt in mei op in Westerbork (foto: ANP Kippa / Koen van Weel)

Stef Bos zingt op 4 mei tijdens Dodenherdenking op het terrein van Kamp Westerbork, bij Hooghalen. De 57-jarige zanger zingt dan onder meer een lied dat hij speciaal voor het kamp schreef.

Bos komt naar Hooghalen om stil te staan bij wat er in de oorlog is gebeurd. "Als eerbetoon aan hen die in de maalstroom van waanzin niet het leven hebben gehad wat ik kon leiden", zegt hij.



Herdenking

De Dodenherdenking bij het Nationaal Monument Westerbork is op 4 mei om 19.00 uur. De avond begint met een stille tocht. Naast de muziek van Stef Bos, spelen ook overlevenden, nabestaanden en jongeren die avond een rol.



Elk jaar nodigt Herinneringscentrum Kamp Westerbork een muzikant uit om te zingen. Vorig jaar was dat Claudia de Breij. De jaren daarvoor zongen Douwe Bob en Tim Knol.