Drentse gemeenten heffen ruim miljoen meer dan vorig jaar

Drentse gemeenten verwachten dit jaar ruim een miljoen euro meer binnen te halen aan gemeentelijke heffingen dan vorig jaar. In acht van de twaalf gemeenten komt meer binnen dan vorig jaar.

Alleen in de gemeenten Assen, Noordenveld, Westerveld en De Wolden wordt een daling verwacht van de heffingsinkomsten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.In Westerveld gaan de gemeentelijke lasten voor alle inwoners met 25 euro omlaag . De onroerendezaakbelasting en de kosten voor rioolonderhoud zijn daar iets gedaald.De daling in de gemeente Assen komt voor een deel doordat er minder geld uit parkeerheffingen wordt verwacht. Sinds 1 januari kun je in die stad 's avonds en op zondag weer gratis parkeren In totaal verwachten de Drentse gemeenten 246,97 miljoen euro te ontvangen uit de gemeentelijke heffingen. Dat is 0,6 procent meer dan in 2018. Landelijk is de opbrengst van de gemeentelijke heffingen 10,2 miljard euro.