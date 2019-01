Stelling: 95 euro is een prima boete voor appen op de fiets

De boete voor appen op de fiets wordt 95 euro. Vanaf 1 juli wordt het verboden om met een telefoon in de hand te fietsen. De maatregel moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen.

Bronnen bevestigen berichtgeving van het AD hierover. De ministerraad bespreekt het voorstel morgen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) kondigde eind 2017 aan met een verbod op appen op de fiets te komen.Het is sinds 2002 verboden tijdens het rijden van een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig een mobieltje vast te houden. In 2009 kwam dat verbod er ook voor snorfietsen. Een automobilist die wordt gepakt met een mobiel in de hand moet 240 euro boete betalen.Wij zijn benieuwd naar jullie mening. Is 95 euro een een prima boete? Is dat veel te hoog? Of misschien wel te laag?