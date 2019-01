Dorpsbelangen Borger: Kerkplein moet blauwe zone worden

Dorpsbelangen in Borger wil dat de parkeerproblemen bij de kerk worden opgelost door er een blauwe zone in te stellen. “Die zone is al voor een heel groot deel ingericht, het heeft dus weinig extra gevolgen. Er hoeft dan niet veel extra te gebeuren”, zegt secretaris/penningmeester Daniëlle Voorma.

De gemeente Borger-Odoorn presenteerde gisteravond drie plannen om het plein autovrij te maken. Volgens Voorma heeft een blauwe zone ook de voorkeur van de gemeente. De blauwe zone vlakbij het plein wordt dan uitgebreid, zodat het plein daar ook onder valt. Andere mogelijkheden zijn een parkeerverbod in het hele centrum van Borger of het instellen van een voetgangerszone op het plein.Volgens Voorma wordt door bewoners verschillend aangekeken tegen de parkeerproblemen bij de kerk, waar cultuurpodium Van Slag is gevestigd. “Voor heel veel mensen is dit een enorme doorn in het oog, anderen vinden het er wel gezellig uitzien.”De kwestie speelt al een aantal jaar. Anderhalf jaar geleden kondigde wethouder Freek Buijtelaar aan dat er maatregelen werden genomen, maar er gebeurde niets. Dat leidde tot vragen in de gemeenteraad.De gemeente wil één van de plannen uitvoeren. Het plan moet nog wel vastgesteld worden door het college en de gemeenteraad. “We verwachten dat daar niet zo veel moeite mee zal zijn. We denken dat het plan van de blauwe zone aangenomen gaat worden”, aldus Voorma.