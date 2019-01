FC Emmen haalt Kroatische verdediger van Braga

VOETBAL - FC Emmen heeft zich de rest van het seizoen versterkt met Andrej Lukic, die wordt gehuurd van het Portugese Sporting Braga.

De Portugese club leent de 24-jarige centrumverdediger door aan FC Emmen, nadat hij het afgelopen half jaar op huurbasis uitkwam voor het Griekse Apollon Smyrnis. Daar speelde hij dit seizoen zestien officiële wedstrijden.In het verleden speelde Lukić in Kroatië voor NK Osijek en HNK Cibalia. Namens NK Osijek viel hij op 27 juli 2017 in tegen PSV voor de Europa League-kwalificatie. Eerder in die kwalificatiereeks scoorde hij de 0-2 tegen UE Santa Coloma uit Andorra.Directeur Ben Haverkort: “Het was geen geheim dat we nog een centrale verdediger zochten. Met Andrej hebben we een fysiek sterke verdediger gevonden, die ook aan de bal goed uit de voeten kan.”Lukić weet wat er bij FC Emmen gevraagd wordt: “Ik heb in Griekenland ervaren hoe het is om te vechten tegen degradatie. Ik denk dat ik zeker iets kan toevoegen aan het spel van FC Emmen. Het zit voetballend goed in elkaar, maar soms wordt er ook iets anders gevraagd.”