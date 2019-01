Deel dit artikel:













Op Tjak: Nu kun je echt winterkamperen

Kamperen in de winter, het kon al even in de bossen bij Borger. De één moet er niet aan denken, de ander vindt het heerlijk. Wintercampings zien de laatste jaren een stijging in het aantal boekingen.

Bij Natuurcamping Borger staat op dit moment één caravan. En de bewoners daarvan kunnen nu extra genieten, want het is winter en er is sneeuw. Nu kun je dus echt winterkamperen, zoals het bedoeld is. Op tjak ging kijken of de bewoners dat ook zo ervaren.