Bijna tevergeefs zoeken naar Drentse raven in de archieven Raven waren in Drenthe vroeger moeilijk te vinden (afbeelding: Rijksmuseum)

In de archieven zijn Drentse raven moeilijk te vinden. In oude reglementen voor de jacht worden de vogels niet bij naam genoemd.

Geschreven door Lydia Tuijnman

Historisch onderzoeker Henk Luning uit Assen zoekt dapper door, maar vindt niet veel. "Het zijn vooral de plaatsnamen die iets vertellen: een gehucht als Ravenswoud nabij het Fochteloërveen houdt de herinnering aan 'het bos van de Raven' levend.



Ook het Ravenstuk op de es van Nolde dat in 1641 wordt genoemd wijst op een vermoedelijk kleine concentratie van deze dieren. Bij Smilde lag vroeger een Ravenmeer en ook in het aloude Grollerholt huisden raven. Een Ravenakker op de Grolleres is ook een duidelijke aanwijzing."



Botten

Bij Spier wordt voor het eerst in 1693 melding gemaakt van twee raven. Vervolgens laten de archieven het lange tijd afweten, maar met enige fantasie zien we de vogels in de 17de en 18de eeuw cirkelen rond het galgenveld ten noorden van Assen.



Luning: "Immers vaak worden misdadigers op het rad gelegd of laat men de slachtoffers als afschrikwekkend voorbeeld soms maandenlang hangen tot hun lichamen door atmosferische invloeden en door aas-etende vogels, vooral raven, niks meer dan botten waren. De geraamten worden vervolgens op het galgenveld door de knechten van de beul onder de grond gestopt of eenvoudig in een gat gesmeten. Sinds 1672 kwam dit in Assen een paar keer per jaar voor."



Een historische aanwijzing voor de aanwezigheid van raven bij het galgenveld is er niet, maar het is wel frappant dat in het Utrechtse bij een galgenveld gronden liggen die Hoogh Raven worden genoemd: "Niet ver van hun buit huisden daar de raven", vermoedt Henk Luning. Hij meent dat dat in Assen met zijn aloude bos in de nabijheid net zo kan zijn geweest.



Schadelijke vogel

En dan vindt hij nog een soort wisselkoers voor gedode vogels waarin ook de raaf wordt genoemd.



Luning: "In de Franse tijd werden in Drenthe de mussen fel bestreden, maar wanneer de ingezetenen niet aan het gestelde doel konden voldoen, mochten ze in plaats daarvan ook andere als schadelijk beschouwde vogels inleveren. Een spreeuw gold voor twee mussen, maar een ekster, Vlaamse gaai, kraai of raaf was goed voor vier mussen. Hier zien we dat de raaf wel degelijk voor een schadelijke vogel werd gehouden."



Afschieten

Gedurende de hele 19de eeuw geeft het Provinciaal Bestuur jaarlijks vele vergunningen af voor het schieten van dit soort gedierte. Vaak gaat het alleen om de kraaiachtigen en het onderscheid tussen de diverse soorten is soms vaag.



Luning: "Voor een leek lijken roeken, kraaien en raven ook veel op elkaar. Het is daarom vrij zeker dat er tijdens diverse campagnes onder de raven slachtoffers zijn gevallen, maar in welke mate is niet bij benadering te zeggen. Aparte vergunningen voor het alleen bestrijden van raven zijn in de 19de eeuw nooit verstrekt en dit geeft duidelijk aan dat ze niet in te grote aantallen voorkwamen."



Uitgemoord

Tengevolge van het kappen van de bossen rondom Dalen was vanaf 1880 een dennenbos ten oosten van het dorp meer en meer een verblijfplaats van raven en kraaien geworden. Daarbij waren de kraaien ver in de meerderheid en men zag hele scharen neerstrijken op het koren.



Onder leiding van de jachtopziener werd de dieren de oorlog verklaard. In Veenhuizen waren het in 1882 de bonte kraaien die geducht huishielden op de korenakkers. Het graan werd door hen zelfs onder de sneeuw weggehaald en er kwamen wachters aan te pas om verdere schade te voorkomen.



De dieren waren allesbehalve geliefd en werden intensief vervolgd, zegt Luning: "In de bossen van Veenhuizen hielden zich ook raven op en op Kloosterveen bij Assen vroegen de boeren de kraaien en raven te mogen bestrijden. Met toestemming van de Commissaris der Koningin kweet men zich van deze taak. De dieren werden uitgemoord."



Broedgevallen

Tot ongeveer 1930 broedde de raaf regelmatig in Drenthe. Daarover zijn er berichten uit Oosterhesselen, Schoonebeek, Eemster en Grolloo. Een laatste broedgeval heeft mogelijk in de jaren vijftig plaatsgevonden bij Gees. Regelmatig werden nadien in Drenthe vervolgens solitaire exemplaren waargenomen.



De afgelopen vijftig jaar is het gelukt om de raaf in ons land te herintroduceren. Dat gebeurde door uit Duitsland ingevoerde dieren in kooien te laten broeden en daarna de jongen uit te zetten. Er worden dieren losgelaten in Dwingeloo, Schipborg en Vledder.



Tussen 1966 en 1980 gebeurde dit regelmatig, maar het leidde er niet toe dat de dieren zich in Drenthe vestigden. Op de Veluwe groeit de stand tussen 1976 en 1996 van 3 naar 66 paren.



Nadat in 2002 bij Doldersum op een schapenkarkas een paar raven zijn gesignaleerd, kan in 2003 voor het eerst weer een broedend paar in Drenthe worden verwelkomd. Er worden twee jongen grootgebracht en het stel werd regelmatig gezien op het Aekingerzand. Daarna blijven broedgevallen in Drenthe weer enige jaren uit. Hoewel er nog geen sprake is van definitieve vestiging in Drenthe, zijn de voorboden aanwezig.



Meer over Drenthe en de raaf in Drenthe Toen, aanstaande zondag op Radio Drenthe tussen 14.00 en 15.00 uur.