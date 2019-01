Tulpentumult in Smilde: 'De gemeente komt maar naar ons toe'

Tulpenboeren Jan en Yvonne Vos uit Smilde kunnen het nog altijd niet geloven. Op last van de gemeente moesten zij eergisteren hun tulpenautomaat aan de weg sluiten. De reden weten ze nog altijd niet.

Ondertussen krijgt de familie Vos veel steunbetuigingen uit de omgeving. Zo werd er door dorpsgenoot Hilda Veltink een petitie gestart, die inmiddels ruim 1.600 keer is ondertekend. "Dat is gewoon prachtig", zegt Yvonne Vos. "Ik heb die mevrouw gisteren een berichtje gestuurd en haar uitgenodigd voor een kopje koffie."Contact met de gemeente is er inmiddels al wel geweest. "Jan heeft vanmorgen een poosje met de burgemeester gesproken", vertelt Vos. "Het komt er in het kort op neer dat ze een gesprek met ons willen op het gemeentehuis. Maar dat gaan we niet doen. Ze kunnen beter naar ons toekomen. Dan kun je zien wat hier allemaal gaande is en hoe alles werkt."Jan Vos is helemaal klaar met de aandacht. "We wachten de brief van de gemeente af. En als die brief er is, plakken we de automaat af en zetten we erop: door de gemeente gesloten."Of het uiteindelijk allemaal goed komt, durft Yvonne Vos nog niet te zeggen. "We wachten het af. Veel mensen zeggen tegen ons: 'Het is toch wat? Waarom moet dit allemaal zo?' We geven de moed niet zomaar op."